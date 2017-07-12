Безпалько: польская элита продолжит использовать Киев против России

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Глава МИД Польши Витольд Ващиковский на прошлой неделе заявил, что Украина с Бандерой в Европу не попадет. По мнению политологов, дипломатический скандал однако не мешает Варшаве использовать Украину у своих целях.

О дипломатическом скандале между Польшей и Украиной вокруг Степана Бандеры и Волынской резни в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает член Совета при президенте по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Нужно учитывать, что польская элита будет использовать украинскую элиту для борьбы с Россией, для блокирования России. Чтобы в любом случае ликвидировать конкурентные преимущества нашей страны", - полагает политолог.

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