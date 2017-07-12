Конгресс США готов выделить 1,6$ млрд на строительство "стены Трампа"

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В Конгрессе США предложили выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Возведение ограждений для защиты от преступной миграции было одним из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. При этом он неоднократно подчеркивал, что Мексика сама оплатит строительство.

Комитет палаты представителей США по бюджетным ассигнованиям опубликовал законопроект, предусматривающий выделение 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой, об этом сообщает The Hill.

Комитет подчеркнул, что главным приоритетом страны является сохранение безопасности американцев. Стена поможет качественно задерживать мигрантов, установить больше пограничников и расширить инфраструктуру пограничной безопасности.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. Глава государства неоднократно подчеркивал, что возводить стену Мексика будет за свой счет. Однако новый законопроект этого не предусматривает.

В феврале Министерство внутренней безопасности оценило строительство стены в 21 миллиард долларов. На эти деньги планировалось построить барьер длиной две тысячи километров, высотой в 9 метров, способный удерживать поток мигрантов не менее 30 минут.

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