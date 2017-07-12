Ростовский полицейский расстрелял бывшую жену из-за постоянных ссор

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Бывший сотрудник полиции, застреливший супругу и ранивший ее отца, признал свою вину. По его словам, на преступление его толкнуло расставание с женой и постоянные ссоры.

Полицейский устроивший стрельбу на трассе Ростов - Таганрог уволен из правоохранительных органов. Об этом сообщает "ТВ Центр". Сейчас ведется служебная проверка.

Накануне подозреваемый на автомобиле догнал машину, в которой находились его жена с отцом, а потом открыл огонь по бывшим родственникам из охотничьего карабина "Сайга". 36-летняя женщина скончалась на месте, пожилой мужчина получил серьезные ранения, но смог вызвать полицию.

Прибывшим на место стражам порядка он назвал имя убийцы дочери. По горячим следам злоумышленник был задержан. Сейчас он полностью признал свою вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве, после которых они стали жить раздельно.

Сейчас следователи просят арестовать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".