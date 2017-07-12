Белый дом ограничил использование программ Касперского для госструктур

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Администрация США исключила продукцию "Лаборатории Касперского" из списка программ, одобренных для использования государственными органами. Американские СМИ ранее спекулировали на тему того, что компания тесно связана с разведывательными службами России.

Администрация президента США исключила "Лабораторию Касперского" из списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования госструктурами. Ранее компанию заподозрили в связях с Кремлем, а американские СМИ спекулировали на эту тему.

Как сообщает Reuters, продукция российской компании была удалена из списков Администрации общих служб США "после тщательного рассмотрения". Агентство отмечает, что в госструктурах смогут по-прежнему пользоваться ПО "Лаборатории", если ее закупка будет производиться не через Администрацию общих служб.

В заявлении "Лаборатории Касперского" сообщили, что пока не получили никакой информации от Администрации общих служб или каких-либо других агентств США по поводу своего статуса поставщика.

Ранее агенты ФБР в США допросили сотрудников компании, объяснив это сбором информации о сотрудничестве лаборатории с российскими властями. Директор фирмы Евгений Касперский в начале июля заявил о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых ею программ, чтобы развеять подозрения о связях с российской разведкой.

В июне комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил выступил с инициативой запретить Министерству обороны США использовать программное обеспечение "Лаборатории Касперского".

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