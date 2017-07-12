09:26, 12 июля 2017

Белый дом ограничил использование программ Касперского для госструктур

Теги:  В мире  сша  хакер  касперский  россия

Администрация США исключила продукцию "Лаборатории Касперского" из списка программ, одобренных для использования государственными органами. Американские СМИ ранее спекулировали на тему того, что компания тесно связана с разведывательными службами России.

Администрация президента США исключила "Лабораторию Касперского" из списков поставщиков, чья продукция может закупаться для использования госструктурами. Ранее компанию заподозрили в связях с Кремлем, а американские СМИ спекулировали на эту тему.

Касперский готов раскрыть программный код для США

Как сообщает Reuters, продукция российской компании была удалена из списков Администрации общих служб США "после тщательного рассмотрения". Агентство отмечает, что в госструктурах смогут по-прежнему пользоваться ПО "Лаборатории", если ее закупка будет производиться не через Администрацию общих служб.

В заявлении "Лаборатории Касперского" сообщили, что пока не получили никакой информации от Администрации общих служб или каких-либо других агентств США по поводу своего статуса поставщика.

Ранее агенты ФБР в США допросили сотрудников компании, объяснив это сбором информации о сотрудничестве лаборатории с российскими властями. Директор фирмы Евгений Касперский в начале июля заявил о готовности предоставить американским властям для изучения исходный код разрабатываемых ею программ, чтобы развеять подозрения о связях с российской разведкой.

В июне комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил выступил с инициативой запретить Министерству обороны США использовать программное обеспечение "Лаборатории Касперского".

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