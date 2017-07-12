Движение транспорта перекроют в центре Москвы из-за ночного забега

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Движение транспорта на Фрунзенской и Пречистенской набережных в центре Москвы будет перекрыто в ночь с 15 на 16 июля в связи с ночным забегом. Также из-за забега будет изменен маршрут автобусов №64, 132, 806, М3 и Т79.

Движение транспорта на Фрунзенской и Пречистенской набережных будет перекрыто в ночь с 15 на 16 июля в связи проведением ночного забега, сообщает mos.ru. Ограничения вводят с 21:30 субботы до 00:30 воскресенья.

Автобусы маршрутов №64, 132, 806 будут следовать от стадиона "Лужники" в обоих направлениях по боковому проезду Комсомольского проспекта и улице Хамовнический Вал, далее своими трассами.

Автобус "М3" проследует от стадиона "Лужники" по боковому проезду Комсомольского проспекта, от станции метро "Кропоткинская" по Гоголевскому бульвару и улице Знаменка, далее своей трассой.

Кроме того, автобус "Т79" будет следовать от стадиона "Лужники" по боковому проезду Комсомольского проспекта (вместо Фрунзенской набережной), улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду, улице Большая Пироговская, улице Зубовская, далее своей трассой; обратно - от метро "Парк Культуры" по Комсомольскому проспекту.

Как ожидается, в забеге примут участие шесть тысяч человек, которым предстоит преодолеть дистанцию в десять километров. Ночной забег в Москве состоится в пятый раз. Первый массовый старт собрал 1244 участника.

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