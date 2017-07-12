Гроза с градом обрушится на Москву в ближайшие часы

Теги: погода дождь москва Стихия

В ближайшие часы в Москву вновь придет ненастье. По прогнозам МЧС, в городе начнется сильный дождь с грозой. Местами выпадет град, будет дуть сильный ветер.

МЧС предупреждает москвичей об очередном ухудшении погоды. В ближайшие часы в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град и сильный ветер, пишет ТАСС.

По прогнозам синоптиков, дождь может продлиться до утра четверга.

При этом в городе будет будет тепло. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов.