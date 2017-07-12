Диспетчеры в Сан-Франциско предотвратили крупную авиакатастрофу

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В Сан-Франциско диспетчерам удалось предотвратить столкновение пяти пассажирских самолетов. Сообщается, что самолет авиакомпании Air Canada вместо ВПП по ошибке направился на дорожку для руления, где в тот момент находились еще четыре лайнера.

Пять самолетов едва не столкнулись в аэропорту Сан-Франциско, катастрофы удалось избежать благодаря грамотным действиях диспетчеров, об этом сообщает CBC News.

The FAA is investigating a close call at San Francisco Int'l where an Air Canada flight nearly landed on a taxiway filled w/ passenger jets. pic.twitter.com/A8mxz6fDEt — TODAY Graphics (@TODAYGraphics) 11 июля 2017 г.

Самолет канадской авиакомпании Air Canada по ошибке направился не на посадочную полосу а на дорожку для руления, где ждали своей очереди на взлет еще четыре лайнера.

Благодаря грамотным указаниям диспетчеров. Экипажу была дана команда вновь набрать высоту и уйти на второй круг. Вскоре канадский лайнер приземлился в нужном месте.

По данным телеканала, на борту самолета Air Canada находились 135 человек, в четырех лайнерах на рулежной дорожке также были пассажиры. Если бы столкновение произошло, то эта катастрофа была бы крупнейшей в истории авиации.

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