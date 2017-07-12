Автомобилист оплатил 84 штрафа после угрозы приставов лишить его прав

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Приставы заставили должника в Москве оплатить 84 штрафа на сумму 247 тысяч рублей, ограничив его в праве управления автомобилем. Ранее должник уклонялся от погашения задолженностей и избегал встреч с судебным приставом-исполнителем.

Москвич оплатил 84 штрафа на общую сумму 247 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения только под угрозой лишения прав.

Должник уклонялся от погашения задолженностей и избегал встреч с судебным приставом-исполнителем, сообщает пресс-служба столичного управления Федеральной службы судебных приставов. В результате пристав был вынужден направить запросы в банковские организации, чтобы списать средства со счетов должника. Как выяснилось, денег у него нет.

Тогда приставы решили ограничить мужчину в специальном праве на управление транспортным средством. Узнав об этом, он полностью оплатил сумму задолженности. Ему также пришлось заплатить еще 79 тысяч рублей за неисполнение требований в установленный законом срок.