В Гамбурге арестовали двух россиян из-за беспорядков во время саммита G20

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В Гамбурге арестовали двух россиян по делу о беспорядках в городе во время саммита G20, который прошел 7-8 июля. Ранее сообщалось о задержании шести граждан России, позднее четверых отпустили.

Прокуратура Гамбурга сообщила о двух арестованных гражданах России в связи с беспорядками на саммите "Большой двадцатки", передает РИА Новости.

Ранее полиция Гамбурга заявила о задержании шести россиян, участвующих в протестных акциях в связи с G20. Четверо были отпущены.

В свою очередь посольство России в Германии не получало официальных уведомлений о задержании граждан России в ходе беспорядков, передает ТАСС.

Во время саммита G20 7-8 июля в Гамбурге прокатилась волна беспорядков, в столкновениях с антиглобалистами пострадали почти 500 полицейских.

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