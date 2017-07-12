В Гамбурге арестовали двух россиян из-за беспорядков во время саммита G20
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В Гамбурге арестовали двух россиян по делу о беспорядках в городе во время саммита G20, который прошел 7-8 июля. Ранее сообщалось о задержании шести граждан России, позднее четверых отпустили.
Прокуратура Гамбурга сообщила о двух арестованных гражданах России в связи с беспорядками на саммите "Большой двадцатки", передает РИА Новости.
Ранее полиция Гамбурга заявила о задержании шести россиян, участвующих в протестных акциях в связи с G20. Четверо были отпущены.
В свою очередь посольство России в Германии не получало официальных уведомлений о задержании граждан России в ходе беспорядков, передает ТАСС.
Во время саммита G20 7-8 июля в Гамбурге прокатилась волна беспорядков, в столкновениях с антиглобалистами пострадали почти 500 полицейских.
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