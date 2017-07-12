Посол России в США Сергей Кисляк вернется в Москву 22 июля

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Посол России в США Сергей Кисляк вернется в Россию 22 июля. Пока заместитель главы МИД Анатолий Антонов не получит агреман от Штатов, обязанности главы дипведомства будет временно исполнять советник-посланник.

Посол России в США Сергей Кисляк вернется в Россию 22 июля, пишет газета "Известия" со ссылкой на научного руководителя Института США и Канады РАН Сергея Рогова. Накануне он встречался с дипломатом в Вашингтоне.

По данным издания, пока замглавы МИД России Анатолий Антонов не получит агреман (в международном праве согласие государства принять конкретное лицо в качестве главы дипломатического представительства другого государства - прим ред.) от США, обязанности главы дипведомства в Вашингтоне будет временно исполнять советник-посланник Денис Гончар или Дмитрий Жирнов. Если США будут затягивать с выдачей агремана, Кисляку "придется скорректировать планы", то есть дата его возвращения в Москву может измениться.

Рогов также рассказал "Известиям", что кандидатура Джона Хантсмана еще не была даже рассмотрена в Сенате. "Процесс идет очень медленно, ни шатко ни валко", - заключил он.

Официально МИД России пока не подтвердил ни утверждение кандидатуры Антонова, ни отставку Кисляка.

Анатолий Антонов был назначен заместителем министра иностранных дел России в конце декабря 2016 года. До этого он с 2011 года занимал пост замминистра обороны. Антонов курировал международное сотрудничество.

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