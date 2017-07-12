В здании "Укрэнерго" в Киеве прошли обыски

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Генпрокуратура Украины провела обыски в "Укрэнерго". Накануне энергетическая компания сообщила, что общая сумма средств, сэкономленных со времени введения политики прозрачности госзакупок, превысила 6,7 миллиарда гривен.

Генпрокуратура Украины пришла с обысками в офис "Укрэнерго" в Киеве. Об этом рассказал в Facebook директор по коммуникациям и международному сотрудничеству энергетической компании Михаил Бно-Айриян.

"Похоже, волна борьбы с теми, кто пытается изменить страну и реформировать застывшие госпредприятия, дошла и до нас", - написал он. По словам Бно-Айриян, людей не пускают на рабочие места, предприятие парализовано.

В свою очередь, исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что считает обыски правоохранителей "новой волной дискредитации" его лично и компании в целом.

"Вчера мы рассказали всем о том, что нам удалось сохранить для страны около 6,7 миллиардов гривен, которые бы раньше просто растворились в недрах нашего великого предприятия. И вот уже утром к нам пришла Генпрокуратура с обысками. Видимо, ищут доказательства нашей победы", - говорится в заявлении пресс-службы компании.

Генпрокуратура Украины пока не прокомментировала проведение следственных действий в офисе компании.

В прошлом году в офисе "Укрэнерго" тоже проходили обыски - в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностными лицами.