Главу регионального СКР отстранили из-за ситуации с Нижнетагильским заводом

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Главу свердловского управления Следственного комитета Валерия Задорина отстранили от служебных обязанностей из-за "волокиты" с расследованием невыплаты зарплаты на заводе в Нижнем Тагиле. По распоряжению главы СКР Бастрыкина в ведомстве началась служебная проверка.

Глава СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин отстранен от служебных обязанностей на время проведения служебной проверки, об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина назначена служебная проверка из-за "волокиты" с расследованием дела о невыплате заработной платы работникам ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий".

Петренко пояснила, что по результатам проверки будет выяснено, почему по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело, а также будут приняты кадровые решения.

Ранее Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с "борзотой" на заводе, где рабочим отказались выплачивать заработную плату до тех пор, пока этого не попросит сам глава государства.

10 июля СКР возбудил три уголовных дела по данному инциденту. Расследование находится под контролем центрального аппарата СКР. Генпрокуратура позже отчиталась, что на заводе начали гасить задолженность перед коллективом на сумму 9,5 миллионов рублей.

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