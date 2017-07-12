В России перехватили посылку из Германии с 30 кг наркотиков под видом пазла

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Обнаружен крупный канал поставки синтетических наркотиков в Московский регион. Вещества переправлялись из Германии под видом посылок с детскими пазлами. Наркодилеры были задержаны с поличным при получении почтовых отправлений. Изъято более 30 килограммов наркотиков стоимостью в несколько десятков миллионов рублей.

Сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно с оперативниками управления ФСБ по Москве и Московской области перекрыли канал поставки наркотиков, передает "Интерфакс".

Согласно сопроводительным документам, в посылке должен был находиться детский пазл из 18 тысяч деталей, а оказалось более 30 килограммов наркотических средств. Стоимость партии на черном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей.

Установлено, что 26-летний гражданин Украины и 22-летняя жительница Астраханской области вступили в сговор с сотрудниками двух московских отделений связи и работниками курьерской доставки, которые выдавали подозреваемым международные почтовые отправления без проверки документов, удостоверяющих личность и место жительства.

Наркодилеров задержали с поличным при получении почтовых отправлений из Германии в одном из отделений связи Москвы.

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