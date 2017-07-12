В Москве обсудили развитие образования

Теги: мгу москва Образование

Первое заседание проекта "Единой России" "Модернизация образования" прошло в Москве. Обсуждались актуальные вопросы в образовательной сфере.

В Москве прошло первое выездное заседание Общественного совета проекта партии "Единая Россия" - "Модернизация образования". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Его участники обсудили наиболее актуальные вопросы, влияющие на ситуацию в образовательной сфере. В частности, речь шла о развитии ведущих региональных университетов, о поддержке талантливых школьников и педагогов-новаторов, о доступности образования для детей-инвалидов при поступлении в вузы.

Как отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, условием сохранения высокого качества образования в нашей стране должна быть его фундаментальность, что всегда отличало отечественную школу.

"Наша главная задача - заметить все те нужные росточки, поддержать их и сделать нашу систему образования, как и в прежние времена, лучшей в мире. И для этого у нас есть потенциал. Мы сегодня собрались, чтобы в первый раз обсудить программу нашей работы. И я уверен, что вот такая команда единомышленников - это и школьные преподаватели, эксперты, преподаватели высших учебных заведений - и вообще все те, кто неравнодушен к системе образования - дети, семьи, мы сделаем нашу систему образования лучше", - сказал Садовничий.