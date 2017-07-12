Восемь человек на место: зачем девушки идут в Рязанское училище ВДВ

Теги: образование вдв Армия

В этом году в легендарное Рязанское высшее воздушно-десантное училище приехали поступать около полутора тысяч абитуриентов. Причем самый высокий конкурс зафиксирован среди девушек - 8 человек на место.

У этих абитуриентов среди вступительных испытаний не только ЕГЭ, проверяют будущих курсантов на сноровку и на выносливость. Распорядок дня максимально приближен к армейскому. Подъем строго в 6 утра - поваляться в кровати и прогулять пары точно не получится. У многих за плечами военная подготовка, отмечает "ТВ Центр".

Курсантов не только обучают строевому шагу и раннему подъему, от них требуется и соответствующая военная подготовка.

"Четвертый год подряд повышенные требования к физической подготовке абитуриентов и они, наверное, самые высокие во всей стране. Мы готовим офицеров, которые с оружием в руках будут защищать свою Родину. И я рад тому, что те абитуриенты, которые приезжают, у них это чувство развито", - говорит зампредседателя приемной комиссии Тимофей Юдин.

Самый высокий конкурс, как ни странно, у девушек - 8 человек на место. И привлекает слабый пол вовсе не романтика неба и голубые береты. Нормативы для девушек, конечно, от мужских отличаются, но при этом - никаких поблажек. Екатерина Гуренко, например, не сдала отжимание, поэтому поступление откладывается на следующий год. Но сдаваться она точно не собирается.

"Год - это очень много времени, чтобы подтянуть себя. Можно прям ух какой приехать сюда! И сдать прям на отлично. Я советую всем, кто хочет связать свою жизнь с военной профессией, поступать именно в десантные войска, потому что это элитные войска, как мне кажется", - говорит девушка.

В этом году приехало около полутора тысяч абитуриентов. Но до комиссии допустят только лучших. А затем - армейская жизнь. Уже до самой присяги их ждут еще три прыжка с парашютом.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".