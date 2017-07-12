На конкурс песен и стихов про Крымский мост поступило более тысячи работ

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Более тысячи работ поступило на конкурс песен и стихотворений про Крымский мост. Заявки принимаются до 31 июля.

Более тысячи произведений поступило на конкурс песен и стихотворений про мост через Керчинский пролив. И это только за месяц. Организаторы признаются, что такого числа заявок даже не ожидали, передает "ТВ Центр".

Среди авторов - не только россияне, но и граждане Украины, Германии, Австрии, Греции и других стран. Принять участие может каждый. Достаточно оставить заявку на официальном сайте проекта до 31 июля. Победителя выберет жюри.

Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяжённость - 19 километров. Автомобильную часть запустят в следующем году, а железнодорожную в 2019 году.