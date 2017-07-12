Ростовский полицейский рассказал о причинах убийства бывшей жены

Теги: убийство стрельба ростов Происшествие

В Ростовской области расследуют обстоятельства громкого убийства на трассе. Полицейский несколько раз выстрелил в машину, в которой находились его супруга и тесть. Женщина погибла на месте. Её отец сейчас в реанимации. Подозреваемый задержан.

Страшные кадры с места происшествия снял кто-то из очевидцев. Они же первыми пришли на помощь. Трасса Ростов — Тагарог, автомобиль на обочине, повсюду кровь. На дороге оперативники нашли не менее 5 гильз. Женщина-пассажир погибла на месте, ее отец сейчас в тяжелом состоянии. Все это — последствия семейного конфликта, передает "ТВ Центр".

Мужа погибшей, майора Сергея Кадацкого задержали спустя два часа в Ростове-на-Дону. Вел мужчина себя спокойно, интересовался, что с машиной, и подчеркивал свой статус.

По некоторой информации, в момент совершения преступления мужчина был в форме, на кадрах задержания уже в штатском. От травматического пистолета и ружья успел избавиться. В социальных сетях очевидцы делятся подробностями. Кадацкий перед задержанием заходил в один из частных домов.

"Он подъехал, попросил помыть руки. Руки были в крови. На вопрос, что случилось, сказал, что производил задержание. Нас насторожила его машина без переднего номера. Потом зачем-то выстрелил два раза в воздух. Но самое, что после выстрелов сказал, что проверяет оружие. Ещё зарядил что-то на заднем сиденье. Был очень нервным. Сел в машину и уехал", - рассказывают очевидцы.

Семья в Ростове известная. Погибшая работала нотариусом, ее отец - бывший прокурор. Отношения между супругами были непростыми, часто ссорились на бытовой почве. В последнее время жили раздельно. По некоторой информации, недавно суд вынес решение оставить двоих детей с матерью. Не исключено, что именно это подтолкнуло Сергея Кадацкого на совершение преступления. По другой версии, мотивом послужила ревность. Свою вину мужчина уже признал и рассказал, как готовил преступление.

"В день происшествия мужчина, зная, что супруга и ее отец будут проезжать по трассе Ростов – Таганрог, дождался их появления. Достал охотничье ружье и произвел несколько выстрелов в сторону потерпевших. После того как машина, в которой находились потерпевшие остановилась, Кадацкий произвел еще несколько выстрелов из травматического пистолета", - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Такая жестокость даже у опытных оперативников вызывает массу вопросов. По делу назначено несколько экспертиз, в том числе обязательная судебно-психиатрическая. На момент расследования теперь уже бывшего майора полиции, скорее всего, оставят под стражей.

Матвей Шестаков, Александр Ковалёв. "ТВ Центр".