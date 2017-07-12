В Москве два бездомных белоруса убили мужчину топором и молотком
Теги: убийство бездомный Происшествие москва
Два гражданина Белоруссии забили насмерть молотком и топором неизвестного мужчину на юге Москвы. Они были бездомными, с весны проживали на столичных вокзалах. В отношении подозреваемых возбуждено дело об убийстве.
В Москве задержали двух бездомных белорусов, которые жестоко убили неизвестного мужчину, об этом сообщает агентство "Москва".
Инцидент произошел во 2-м Рощинском проезде на юге Москвы. Двое приезжих из Белоруссии, с весны проживающие на столичных вокзалах, нанесли множественные удары топором и молотком мужчине. От полученных травм он скончался. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело об убийстве.
Ранее в столичном главке СК заявили, что в водосточном канале возле одного из кладбищ во 2-м Рощинском проезде было обнаружено тело мужчины средних лет с ранениями головы.
Читайте также:
Ростовский полицейский рассказал о причинах убийства бывшей жены
Абхазия предложила 1 млн рублей за информацию об убийстве россиянина
Трое детей погибли при пожаре в Алтайском крае
Пожару на Кировском заводе в Петербурге присвоен третий ранг сложности
Диспетчер в Сан-Франциско предотвратил столкновение 5 самолетов