В Москве два бездомных белоруса убили мужчину топором и молотком

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Два гражданина Белоруссии забили насмерть молотком и топором неизвестного мужчину на юге Москвы. Они были бездомными, с весны проживали на столичных вокзалах. В отношении подозреваемых возбуждено дело об убийстве.

В Москве задержали двух бездомных белорусов, которые жестоко убили неизвестного мужчину, об этом сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел во 2-м Рощинском проезде на юге Москвы. Двое приезжих из Белоруссии, с весны проживающие на столичных вокзалах, нанесли множественные удары топором и молотком мужчине. От полученных травм он скончался. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее в столичном главке СК заявили, что в водосточном канале возле одного из кладбищ во 2-м Рощинском проезде было обнаружено тело мужчины средних лет с ранениями головы.

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