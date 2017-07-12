Депутаты предложили штрафовать за недостоверную информацию в соцсетях

Теги: госдума штрафы единая россия соцсети Законопроект

"Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект, вводящий многомиллионные штрафы за отказ удалить "недостоверную информацию и противоправный контент" из соцсетей. Об этом сообщил замглавы фракции Андрей Исаев. При работе над документов был использован опыт Германии.

Депутаты от "Единой России" внесут на рассмотрение Госдумы в среду законопроект, вводящий многомиллионные штрафы за отказ удалить "недостоверную информацию и противоправный контент" из соцсетей.

Как сообщил "Интерфаксу" замглавы фракции Андрей Исаев, физические лица будут штрафовать на 3-5 миллионов рублей, юридические – 30-50. Он добавил, при работе над документом был использован опыт Германии, "где также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения".

По словам депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Боярского, законопроект не предполагает создания какого-то нового регулирующего органа. "По сути, следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами пользователи, и операторы крупных соцсетей, которые существуют сегодня и действуют на территории РФ, в соответствии с нашими предложениями должны будут создать круглосуточно работающий административный орган, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которая должна будет быть заблокирована в течение суток", - изложил он агентству ТАСС содержание инициативы.

Читайте также:

Госдума приняла закон о защите "критической инфраструктуры" от кибератак

Законопроект о запрете анонимайзеров принят в первом чтении

Госдума приняла законопроект о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

Госдума утвердила текст присяги при приеме в гражданство России