Задержанные в Гамбурге россияне бросали в полицейских бутылки

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В прокуратуре Гамбурга рассказали о причинах задержания россиян во время саммита G20. По данным ведомства, двое граждан России обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полицейским, в частности они кидали в стражей порядка стеклянные бутылки.

Арестованных в Гамбурге россиян обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полицейским. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в городской прокуратуре.

По данным ведомства, задержанные — 20-летний и 30-летний жители Москвы. В частности, во время беспорядков они кидали в полицейских стеклянные бутылки.

Всего полиция задержала шестерых россиян, однако позднее четверо их них были отпущены.

В российском дипмиссии в Германии ранее заявили, что не получали уведомлений о задержании граждан России. Там пообещали оказать помощь соотечественникам, если информация подтвердится.

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