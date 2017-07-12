Музейный город создадут на территории ВДНХ

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В 2018 году на территории ВДНХ будет создан музейный город. Он будет состоять из центра "Космонавтика и авиация", Музея атомной электростанции, а также музея "Дом винтажной музыки".

ВДНХ откроет музейный город в 2018 году. Он объединит более десяти музеев, передает "МИР24".

Одной из основных площадок нового культурного пространства станет музей ВДНХ, который откроется в крыле арки главного входа. В экспозиции будут представлены находки, обнаруженные специалистами во время подготовки павильонов к реставрации.

Музейный город будет состоять из центра "Космонавтика и авиация", Музея атомной электростанции, а также музея "Дом винтажной музыки". Также в комплекс войдет несколько музеев Министерства культуры, в том числе Музей кино, который откроется в октябре 2017 года в павильоне № 36 недалеко от фонтана "Золотой колос".

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