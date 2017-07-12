Под Красноярском директор дома престарелых пойдет под суд за смерть 18 постояльцев

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Директор частного дома для престарелых предстанет перед судом по делу о смерти 18 пожилых людей. Постояльцы пансионата в среднем успевали прожить около двух недель, после чего умирали из-за отсутствия надлежащего ухода.

Директор частного дома для престарелых "Калина Красная" в поселке Емельяново в Красноярском крае пойдет под суд, где за пять лет умерло 18 постояльцев, говорится в сообщении ГСУ СКР по региону.

Руководитель пансионата обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

По версии следствия с 2011 по 2016 годы обвиняемый заключал с родственниками престарелых договоры о проживании в пансионате. Стоимость услуги варьировалась от 15 до 30 тысячи рублей в месяц. Сотрудники пансионата обязаны были круглосуточно следить за стариками, кормить, следить за гигиеной и в случае ухудшения здоровья незамедлительно вызывать врача.

Сотрудники СК выяснили, что в пансионате пожилые постояльцы проживали в среднем около двух недель. В ходе расследования выяснилось, что им не оказывалась медицинская помощь, в результате чего наступала смерть.

Обвиняемый свою вину не признает. СК направил в прокуратуру информацию о приостановлении работы пансионата.