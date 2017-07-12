Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал русский язык "народным достоянием" страны. Об этом глава Белоруссии заявил на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы. Он подчеркнул, что потерять русский язык - значит потерять историю и будущее.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал русский язык национальным достоянием страны. По словам главы государства, белорусы никогда не откажутся от его использования.

"Русский язык - это наше национальное достояние, он имеет в Белоруссии статус государственного языка, что было решено на референдуме", - цитирует Лукашенко РИА Новости. Такое заявление президент сделал во время своего выступления на Всемирном конгрессе русской прессы в Минске. Глава государства подчеркнул, что "потерять русский язык - это потерять историю, современность и будущее".

​В апреле Лукашенко заявил, что Белоруссия "никогда" не откажется от русского языка, "но и не забудет белорусский". Он также назвал русский язык общим для обеих стран, отметив, что Россия и Белоруссия его "создавали годами".

Тем временем в Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает доминирование украинского языка во всех сферах жизни. На украинский хотят перевести минимум половину издаваемых в стране книг, подавляющее большинство СМИ и даже соцсети. Кроме того, за употребление русского языка хотят штрафовать.

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