Путин отметил воспитательный потенциал СМИ

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Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XIX Всемирного конгресса русской прессы подчеркнул особую ответственность СМИ за честное и непредвзятое отражение происходящих событий. Он также отметил огромный просветительский, консолидирующий и воспитательный потенциал СМИ.

Президент России Владимир Путин подчеркнул особую ответственность СМИ за честное и непредвзятое отражение происходящих в мире событий. В приветствии участникам и гостям XIX Всемирного конгресса русской прессы глава государства отметил "огромный просветительский, консолидирующий, воспитательный потенциал СМИ".

"В ходе нынешнего форума, который проходит на гостеприимной белорусской земле, вы сможете вновь встретиться с коллегами и друзьями, обменяться опытом журналистской работы, обсудить актуальные профессиональные проблемы", - цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что уже долгие годы Всемирная ассоциация русской прессы объединяет руководителей печатных изданий, а также россиян за рубежом - всех, кому дороги русский язык и культура, кто интересуется историей и жизнью России.

Он подчеркнул, что встречи Всемирного конгресса русской прессы по праву считаются одним из главных событий в русскоязычном медиапространстве, во всем русском мире.

Гостей и участников конгресса также приветствовал премьер-министр Дмитрий Медведев. "В современных внешнеполитических условиях, когда используются грязные информационные технологии, а корреспонденты и репортеры становятся жертвами настоящей войны при освещении событий в горячих точках, журналистика приобретает особое значение. Вы все время находитесь в центре новостей, и от вас, от вашей объективной и непредвзятой трактовки происходящего во многом зависит, как люди будут относиться к России", - указал он в своем обращении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал русский язык "народным достоянием", выступая на открытии пленарного заседания конгресса.

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