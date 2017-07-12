Полонского приговорили к 5 годам колонии и отпустили в зале суда

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Сергей Полонский приговорен к пяти годам лишения свободы. Такое решение в среду вынес Пресненский суд Москвы. Бизнесмен признан виновным по делу о хищении более 2,6 миллиарда рублей при строительстве двух жилых комплексов в столице. Тем не менее, от наказания Полонский освобожден в связи с истечением срока давности.

Бизнесмен Сергей Полонский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Такое решение в среду принял Пресненский суд Москвы. Ущерб от действий бизнесмена оценивается в 2,6 миллиарда рублей.

Суд приговорил Полонского к пяти годам лишения свободы и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

"Признать Полонского виновным в мошенничестве и приговорить к пяти годам колонии общего режима. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского из-под стражи в зале суда", - огласил решение судья Евгений Найденов. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, от наказания освобождены двое подельников бизнесмена — экс-глава финансового департамента компании Mirax Group Александр Паперно и бывший директор компании "Аванта" Алексей Пронякин.

Сергей Полонский обвинялся в мошенничестве со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 миллиарда рублей.

Бизнесмен был задержан в Камбодже, 17 мая 2015 года депортирован в Россию и помещен в СИЗО.

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