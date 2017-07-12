Пожару на Кировском заводе в Петербурге присвоен третий ранг сложности

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В Петербурге загорелся цех сборки кабин для тракторов на Кировском заводе. На данный момент площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, пожару присвоен третий из пяти возможных уровней сложности тушения.

В Санкт-Петербурге на площади 400 квадратных метров горит цех сборки кабин для тракторов на Кировском заводе, передает "Интерфакс".

Площадь пожара быстро возросла с 50 до 400 квадратных метров. В 11:55 по московскому времени пожару присвоен третий из пяти возможных уровней сложности тушения. Причина возгорания пока не установлена.

Согласно информации РИА Новости, в готовность к применению приведены два вертолета.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар тушат около 100 человек при помощи более десятка единиц техники.

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