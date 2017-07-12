Госдума приняла закон о защите "критической инфраструктуры" от кибератак

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Госдума приняли в окончательном чтении ​законопроект о защите критической информационной инфраструктуры от хакерских атак. Законопроект предусматривает, что в Уголовный кодекс будет внесена статья о неправомерном воздействии на КИИ, максимальная санкция по которой составит десять лет лишения свободы.

Государственная дума приняла в третьем чтении пакет поправок, которые касаются безопасности критической информационной инфраструктуры России. В качестве максимальных санкций за создание вредоносных программ для кибератак на КИИ закон предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как пишет "Интерфакс", под критической информационной инфраструктурой понимаются государственные учреждения, банки, оборонная, химическая и металлургическая промышленность, предприятия здравоохранения, науки, транспорта и так далее.

Объекты КИИ войдут в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и будут внесены в специальный реестр. Защиту объектов будет обеспечивать федеральный орган исполнительной власти.

Документ предстоит одобрить Совету Федерации и подписать президенту. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2018 года.

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