Госдума утвердила текст присяги при приеме в гражданство России

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Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство России. Согласно нему желающий получить российский паспорт обязан будет поклясться соблюдать Конституцию, защищать независимость государства, уважать культуру и историю страны.

Иностранцы, желающие получить российское гражданство, теперь обязаны приносить присягу. Соответствующие поправки приняла Госдума, передает "Интерфакс".

"Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы её граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции", - говорится в тексте присяги.

Присягу не будут приносить при получении паспорта в 14 лет и получившие гражданство при рождении. Процедуру принесения присяги будет регламентировать президент. Российский паспорт будут выдавать сразу после церемонии.

В случае окончательного принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2017 года.

6 июня президент России Владимир Путин предложил депутатам Госдумы ввести присягу при вступлении в Гражданство России, отметив, что страна могла бы воспользоваться опытом зарубежных стран, где уже существует подобная практика.