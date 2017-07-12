"Росатом" назвал инициатора переноса срока сдачи ледокола "Арктика"

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"Объединенная судостроительная компания" просила перенести сроки ввода нового ледокола "Арктика" с 2017 года на более поздний срок, однако это не приведет к проблемам по проводке грузов "Атомфлотом" по Северному морскому пути, сообщили в департаменте коммуникаций "Росатома". Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что решение о переносе срока принял лично президент Владимир Путин.

Департамент коммуникаций "Росатома" прокомментировал информацию о переносе срока сдачи ледокола "Арктика".

"Нам было известно о просьбе "Объединенной судостроительной компании" перенести сроки ввода нового ледокола еще в мае. Данное решение не приведет к проблемам по выполнению задач "Атомфлота" по проводке судов по Северному морскому пути", - сообщили агентству ТАСС в "Росатоме".

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что головной атомный ледокол "Арктика" сдадут в 2019 году вместо 2017. Решение о переносе срока принял лично президент Владимир Путин, сообщили источники издания.

В заметке "Ъ" говорится, что кроме переноса сроков Путин потребовал принять "кадровые и организационно-управленческие решения" в связи со срывом госконтракта. Счетная плата, Генпрокуратура и ФСБ проверят проект на нарушения. Одной из ключевых причин срыва контракта, утверждает газета, стал конфликт России с Украиной. Турбины ледокола должен был испытать Харьковский турбинный завод. Вместо этого их пришлось испытывать на "Киров-Энергомаше".

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