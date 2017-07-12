Заблокированные Трампом в Twitter пользователи подали на него в суд

Теги: В мире суд сша трамп twitter

На Дональда Трампа подали в суд из-за его поведения в Twitter. Иск подан от лица семи пользователей, которых Трамп заблокировал в соцсети за критические высказывания в его адрес. Они обвиняют президента США в нарушении первой поправки к конституции, которая гарантирует свободу слова.

Разгневанные пользователи Twitter, чьи аккаунты были заблокированы президентом США за критику в его адрес, подали в суд на Дональда Трампа. Об этом пишет The Independent.

Они утверждает, что их права на доступ к информации и свободу слова были нарушены. В частности, они апеллируют на нарушение первой поправки к конституции, которая гарантирует свободу слова.

Организация Knight First Amendment Institute, действующая от лица семи пользователей, заявила, что неконституционно запрещать людям следить за президентом в Twitter.

Иск был подан в Манхэттене. В качестве ответчиков значатся пресс-секретарь Белого дома Шон Спайзер и Дэн Скавино, директор соцсетей Белого дома. Истцы потребовали от Трампа разблокировать пользователей и погасить их судебные издержки.

Читайте также:

Сын Трампа опубликовал переписку о попытке получить компромат на Клинтон

Путин и Трамп ничего не обещали друг другу по кибербезопасности

Конгресс США готов выделить 1,6$ млрд на строительство "стены Трампа"