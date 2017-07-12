Состояние трех пострадавших при пожаре в "РИО" остается тяжелым‍

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Состояние трех пострадавших в результате пожара в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе остается тяжелым. Всего в больницах находятся 14 пострадавших.

Четырнадцать пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре "РИО" на Дмитровском шоссе остаются в больницах. Трое из них в тяжёлом состоянии, передает "ТВ Центр".

Сам океанариум, а также экзотариум планируют отрыть сегодня или завтра, а остальную часть здания - после того как устранят последствия возгорания, в том числе запах гари.

Пожар в "РИО" произошёл вечером понедельника на -1 этаже и был потушен лишь к полуночи. При ЧП пострадали 18 человек, в том числе один ребёнок, который получил тепловой удар.