Зрители "ТВ Центра" собрали почти 4 млн рублей на лечение Вадима Самкова

Теги: москва Благотворительность медицина

Зрители "ТВ Центра" собрали почти четыре миллиона рублей на лечение двухлетнего Вадима Самкова. Операцию малышу проведут уже в среду ночью.

На лечение двухлетнего Вадима Самкова, страдающего редким наследственным заболеванием, за один день удалось собрать почти 4 миллиона рублей.

Накануне телеканал "ТВ Центр" и фонд "Подари жизнь" объявили о сборе средств для мальчика, которому срочно нужна пересадка костного мозга. Донор уже нашёлся. Но на забор материала и его перевозку требовалось больше полутора миллионов рублей Таких денег у родителей малыша нет.

Мы благодарим всех, кто откликнулся на просьбу о помощи. Операцию Вадиму проведут уже в среду ночью.

Поскольку удалось собрать значительно больше, чем было необходимо, помощь смогут получить и другие дети.