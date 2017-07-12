На Ярославском направлении проложили пути под окнами жителей

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На Ярославском направлении железной дороги от станции Пушкино в сторону Москвы появились дополнительные платформы и пути. Это должно добавить комфорта пассажирам, но уже стало проблемой для местного населения. В некоторых местах пути проложили практически под дверями домов.

Ирина Соколова считает шаги от забора до железнодорожных путей — семь с половиной метров. Жители Мамонтовки в последнее время стали много считать. 300 электричек, 50 пассажирских и 40 товарных поездов ежедневно проносятся мимо жилых домов, передает "ТВ Центр".

И так круглые сутки, семь дней в неделю. Проблема возникла не внезапно. Железная дорога Ярославского направления появилась тут больше века назад. Со временем параллельно стали прокладывать дополнительные пути. И вот, наконец, в этом году рельсы подобрались вплотную к домам. Жить тут стало невыносимо.

Опасно стало находиться и в самих домах. С приближением очередного состава дом начинает трясти. Фундамент трескается. Соседи провели замеры.

Обратились с претензией в РЖД. Получили ответ: строительство ведется в границах полосы отвода железной дороги, нарушений нет.

"Прежде чем приступить к строительству 4 главного пути на этом участке, мы прошли все необходимые этапы, связанные с согласованием и проектированием, получили положительное заключение от Главгосэкспертизы, и только после этого приступили строить главный путь", - сообщил представитель пресс-службы Московской железной дороги Владимир Зайченко.

Слова представителя Московской железной дороги опровергают документы. В декабре прошлого года по просьбе местных жителей Ростехнадзор проводил проверку, в ходе которой выяснил, что пути прокладывали без разрешения на строительство и проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы. Даже административное дело завели. РЖД тогда свою вину признало.

Вместе с извинениями жителями Мамонтовки прислали титульный лист положительного заключения Госэкспертизы, полученного уже через 3 дня после проверки Ростехнадзора. Соседи намерены добиваться справедливости в суде.

Виктор Прокушев, Арсений Калашников, Александр Агашин. "ТВ Центр".