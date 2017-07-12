Полонский после освобождения намерен "перевернуть мир"

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Суд в Москве приговорил бизнесмена Сергея Полонского к пяти годам колонии за хищение 2,6 миллиардов рублей, но освободил в зале суда в связи с истечением срока давности. Сам предприниматель рад своему освобождению и намерен вернуться в бизнес. Полонский также поделился желанием "перевернуть мир".

Пресненский суд Москвы приговорил скандально известного бизнесмена Сергея Полонского к 5 годам колонии, но тут же освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Предприниматель обвинялся в аферах с деньгами дольщиков. Речь идёт о хищении в особо крупном размере - более 2,5 миллиардов рублей при строительстве элитного жилья. Суд переквалифицировал его обвинение на более мягкую статью - "Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", что и позволило Полонскому избежать реального срока в колонии.

"Самое главное, что произошло — суд признал, что я предприниматель. Что мы занимались предпринимательской деятельностью, бизнесом. Мы сейчас не будем обсуждать и комментировать: виновен — не виновен. Но это важный момент", - заявил Полонский.