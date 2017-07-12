Пожар на Кировском заводе в Петербурге локализован на 1000 кв.м.

Теги: санкт-петербург пожар завод Происшествие

Крупный пожар на тракторном заводе в Петербурге локализован на площади 1000 квадратных метров. В Тушении принимают участие два вертолета Ми-8 и Ка-32, а также 119 человек и 22 единицы техники.

Пожар на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге локализован, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного штаба на месте ЧС.

Из горящего цеха были эвакуированы рабочие. Погибших и пострадавших нет. Возгорание не повлияло на производственный процесс в соседних помещениях.

Ранее сообщалось, что пожару был присвоен третий из пяти возможных уровней сложности тушения. Причина возгорания пока не установлена.

В тушении пожара принимают два пожарно-спасательных вертолета - Ми-8 и Ка-32. На земле с огнем борются 119 человек и 27 единиц техники от РСЧС, в том числе от МЧС России 104 человека, в распоряжении которых 22 единицы техники.