Обвинение запросило пожизненный срок для Заура Дадаева

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В Московском окружном военном суде начались прения по вопросу о наказании для пятерых подсудимых, которых коллегия присяжных признала исполнителями убийства политика Бориса Немцова. Заура Дадаева прокурор Мария Семененко попросила приговорить к пожизненному лишению свободы.

Гособвинитель Мария Семененко потребовала назначить от 17 лет до пожизненного заключения пяти фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщает Газета.Ru.

Прокурор просит для Заура Дадаева пожизненное лишение свободы со штрафом 200 тысяч рублей. Дополнительное наказание - лишение воинского звания лейтенанта и ордена Мужества.

Анзору Губашеву прокурор просит 23 года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 200 тысяч.

Шадида Губашева прокурор просит приговорить к наказанию в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 200 тысяч рублей.

Для Темирлана Эскерханова - 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 200 тысяч рублей. Также прокурор просит лишить его звания прапорщика полиции.

Хамзату Бахаеву - 17 лет в колонии строгого режима с ограничением на два года и штрафом в 200 тысяч рублей.

Коллегия присяжных 29 июня признала всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова виновными без снисхождения. В частности, Дадаев был признан виновным в том, что стрелял в политика на Большом Москворецком мосту, в результате чего последний скончался.

В настоящий момент продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении ряда неустановленных лиц.

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