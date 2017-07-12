Мошенники обналичили более 1 млрд рублей через салоны связи в Москве и Петербурге

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МВД России пресекло деятельность организованной группы, которая с 2013 года осуществляла незаконные банковские операции с помощью сети салонов связи и терминалов по приему платежей, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Доход обнальщиков составил более одного миллиарда рублей.

МВД пресекло деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с доходом более миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте министерства

В организованную группу входили более восьми человек, которые "осуществляли незаконные банковские операции без регистрации с 2013 года через сеть расположенных на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга салонов сотовой связи и платежных терминалов".

Мошенники не зачисляли полученные от граждан деньги на специальные счета, а "накапливали и предоставляли в качестве наличности заинтересованным лицам". За свои услуги злоумышленники брали комиссию 3,5%.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Полиция задержала шестерых организаторов и активных участников группы. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

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