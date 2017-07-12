Песков назвал сериалом ситуацию с "вмешательством" России в выборы в США

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Разбирательства в США, связанные с "вмешательством" России в президентские выборы в США, напоминают затянувшейся сериал. Новым витком этого дела стало обсуждение встречи российского адвоката Натальи Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле назвали публикации в СМИ о встрече российского адвоката и сына президента США очередным витком затянувшегося сериала, передает ТАСС.

"Все это очередной виток, который объяснимо появился сразу после проведения двусторонней встречи (Трампа и Путина в Гамбурге на G20 - прим. ред.). В целом напоминает затянувшийся сериал, способный конкурировать с самыми успешными сериалами, которые идут в США", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что к России эта история не имеет никакого отношения, а у официальной Москвы не было контактов с этим адвокатом.

Ранее газета The New York Times сообщила, что российский юрист Наталья Весельницкая обещала сыну президента США Дональду Трампу-младшему предоставить информацию о финансировании штаба экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон "лицами, связанных с Россией".

На следующий день Трамп-младший опубликовал переписку с бывшим журналистом и специалистом по PR Робом Голдстоуном с целью внести ясность по поводу его встречи с адвокатом. По словам организатора встречи, Весельницкая о Клинтон она ничего не сообщила, а говорила только об "акте Магницкого" и усыновлении российских детей гражданами США.

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