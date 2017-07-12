Иркутского судью застали голым с 15-летним подростком в машине

Теги: иркутск судья Происшествие росгвардия

В Иркутске сотрудники Росгвардии застали голого судью в автомобиле с несовершеннолетним, который также был без одежды. По словам подростка, в сексуальные отношения он вступил добровольно.

Росгвардейцы задержали в Иркутске судью Октябрьского районного суда. Об этом сообщает во вторник "Ридус". Внимание стражей порядка привлекла машина, в которой были открыты окна и не видно людей. Несовершеннолетний и мужчина были обнажены, сотрудники Росгвардии доставили их в отдел полиции для разбирательства.

В Октябрьском районном суде Иркутска уточнили, что задержанный судья уволился в июле. Подросток признался, что познакомился с мужчиной в соцсетях и в сексуальные отношения вступил добровольно.