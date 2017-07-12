Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде

Теги: В мире экология антарктида

В Антарктике от шельфового ледника Ларсен С откололся айсберг массой примерно один триллион тонн. Площадь айсберга составляет почти шесть тысяч квадратных километров, он входит в число десяти крупнейших айсбергов.

Часть ледника Ларсен С - самого большого из шельфовых ледников Антарктиды - отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсберг. Как пишет Газета.Ru, его площадь составляет порядка шести тысяч квадратных метров, что сравнимо по площади с Уэльсом.

Ученые предсказывали это ранее. Впервые трещина была замечена еще в 2011 году, а в 2014 году она стала быстро расти. По словам ученых, течение и ветер могут отнести отколовшийся айсберг в Атлантический океан.

По словам ученых, в краткосрочной перспективе разрушение Ларсена С не является тревожным. Угрозы судоходству пока нет.

Читайте также:

Путин заявил о важности российского присутствия в Антарктиде

На Антарктиде открылся российский аэродром

Завершена первая российская метеоритная экспедиция в Антарктиду