Кержаков сфотографировался с озерным лососем. Его вызвали в Росрыболовство

Теги: футбол Скандал рыба

Футболист Александр Кержаков опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с озерным лососем, который занесен в Красную книгу. На публикацию обратили внимание в Росрыболовстве. Теперь футболиста ждут в ведомстве для дачи разъяснений.

Росрыболовство намерено вызвать для дачи разъяснений футболиста Александра Кержакова. Несколько дней назад экс-нападающий "Зенита" опубликовал в Instagram фотографию, на которой держит в руках четырех озерных лососей, которые занесены в Красную книгу.

После этой публикации Росрыболовство возбудило административное дело в отношении неустановленного лица.

Сам Кержаков в среду опубликовал новый пост в Instagram, в котором попытался оправдаться за случившееся. По его словам, о запрете на вылов лосося он не знал, да и сам его не ловил, но в ближайшее время приедет в Карелию и "выпустит несколько тысяч мальков в Онежское озеро".

Читайте также:

Тест: назовите рыбу по описанию