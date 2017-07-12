Кержаков сфотографировался с озерным лососем. Его вызвали в Росрыболовство
Футболист Александр Кержаков опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с озерным лососем, который занесен в Красную книгу. На публикацию обратили внимание в Росрыболовстве. Теперь футболиста ждут в ведомстве для дачи разъяснений.
Росрыболовство намерено вызвать для дачи разъяснений футболиста Александра Кержакова. Несколько дней назад экс-нападающий "Зенита" опубликовал в Instagram фотографию, на которой держит в руках четырех озерных лососей, которые занесены в Красную книгу.
После этой публикации Росрыболовство возбудило административное дело в отношении неустановленного лица.
Сам Кержаков в среду опубликовал новый пост в Instagram, в котором попытался оправдаться за случившееся. По его словам, о запрете на вылов лосося он не знал, да и сам его не ловил, но в ближайшее время приедет в Карелию и "выпустит несколько тысяч мальков в Онежское озеро".
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