Сотрудники Росгвардии займутся охраной мощей Николая Чудотворца

Теги: Общество санкт-петербург религия храм

Охранять мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге сотрудникам полиции помогут бойцы Росгвардии. С 13 по 28 июля реликвия будет находиться в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. В целях обеспечения безопасности местные силовики учтут опыт московских коллег.

Более 100 сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу помогут полицейским охранять мощи Николая Чудотворца, а также обеспечивать порядок в месте их пребывания, пишет "Русская планета".

С 13 по 28 июля реликвия будет находиться в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. На поклонение мощам в храм должно прийти большое количество паломников. В целях обеспечения безопасности петербургские силовики учтут опыт московских коллег.

Для доступа к мощам организуют две очереди. Первая – общая, а вторая – социальная, которая будет состоять из женщин с детьми и малоподвижных паломников.

Ранее мощи Николая Чудотворца принесли в столицу. В июне стало известно, что за 32 дня пребывания реликвии в Храме Христа Спасителя к ним приложились миллион человек.