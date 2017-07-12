Приговор по делу об убийстве Немцова огласят 13 июля

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Суд огласит приговор фигурантам по делу об убийстве Бориса Немцова 13 июля. Коллегия присяжных ранее признала пятерых подсудимых виновными без снисхождения в подготовке и убийстве политика на Большом Москворецком мосту в конце февраля 2015 года. Прокуратура запросила для Заура Дадаева и его пособников от 17 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Московский окружной военный суд 13 июля огласит приговор по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает РИА Новости.



Прокурор ранее потребовала отправить пять подсудимых в колонию на сроки от 17 лет до пожизненного.

Защита настаивает, что "это слишком суровое наказание, они его не заслуживают". "У моего подзащитного семеро детей, они теперь вырастут без отца", - обратилась к судье адвокат Темирлана Эскерханова Анна Бюрчиева.

Защитники других подсудимых также настаивали на оправдании, указывая, что присяжные при вынесении вердикта основывались только на косвенных доказательствах.

Представители потерпевшей стороны - дочери политика Жанны Немцовой - заявили, что до сих пор сомневаются в виновности одного из подсудимых - Хамзата Бахаева.

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