Песков опроверг информацию о подарке Путина монахам Валаамского монастыря

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Владимир Путин не дарил монахам Валаамской обители яхту. Информация, которую ранее распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В пресс-службе монастыря заявили, что яхта в действительности была подарена обители еще в 2005 году одной из российских компаний.

Яхта "Паллада", которую, по сообщению ряда СМИ, передал в дар Валаамскому монастырю президент России Владимир Путин, в действительности была подарена обители 12 лет назад.

"В 2005 года эта яхта была передана "Лукойлом" в дар РПЦ для пользования Валаамской обители", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе монастыря.

Информацию о том, что Путин якобы подарил монахам Валаама яхту стоимостью несколько миллионов долларов, опроверг и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Много пишется. Это не значит, что все это правда", - прокомментировал он.

Путин, прибывший на Валаам 11 июля, пробудет в монастыре до пятницы. Песков отметил, что президент "давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря: и в плане хозяйственной деятельности помогает, и в плане решения других вопросов".

Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что во вторник президент общался по прибытии на остров с патриархом Кириллом, и это общение продолжается. На пятницу у главы государства - региональная повестка, сказал Песков, не уточнив подробностей.

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