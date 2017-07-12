Трамп назвал "величайшей охотой на ведьм" поиски его связей с Россией

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию его сыном Дональдом Трампом-младшим переписки с продюсером Робом Голдстоуном о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой. Глава Белого дома назвал "величайшей охотой на ведьм" поиски связей его окружения с Россией.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на известие о встрече его сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом пишет "Газета.Ru".

"Мой сын Дональд хорошо справился со своей задачей вчера вечером. Он был открыт, прозрачен и невиновен. Это величайшая охота на ведьм в политической истории. Печально!" - написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter.

Накануне, 11 июля, Дональд Трамп-младший выложил в интернете переписку с продюсером Робом Голдстоуном. По словам Трампа, именно он был организатором встречи с российским юристом Натальей Весельницкой, от которой сын главы Белого дома намеревался получить компромат на Хиллари Клинтон.

До этого газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп-младший, зять президента США Джаред Кушнер и председатель предвыборного штаба Пол Манафорт встречались с Весельницкой. Это произошло 9 июня 2016 года.

Известно об этой встрече стало только летом 2017 года. Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что встреча Дональда Трампа-младшего с российским юристом во время предвыборной кампании была очень короткой.

Сам Дональд Трамп-младший сообщил, что не рассказывал отцу о своей встрече с Натальей Весельницкой, от которой надеялся получить компромат на Хиллари Клинтон.