ВС ликвидировал Международную конфедерацию союза художников

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Верховный суд России ликвидировал Международную конфедерацию союза художников за нарушение законодательства. В частности, МКСХ продала 26 произведений искусства за границей, предоставляла недостоверные данные о расходах и сдавала аренду помещения лицам, не имеющим отношения к искусству.

Международная конфедерация союза художников ликвидирована решением Верховного суда России за нарушение российского законодательства, передает РИА Новости.

По информации Минюста, организация не указала в отчетности сведения о продаже 26 произведений искусства за границей, предоставила недостоверные данные в финансовой отчетности, сдавала в аренду свои площади лицам, не имеющим никакого отношения к искусству, нарушила периодичность заседаний исполкома.

В свою очередь МКСХ считает, что организацию ликвидируют с целью отобрать принадлежавшее ей имущество. Конфедерация владеет Центральным домом художника и другой недвижимостью, огромной коллекцией советской живописи, домами творчества "Сенеж" и "Хоста", издательством "Галарт".

МКСХ намерена удовлетворить претензии Минюста. Но что касается проданных картин за рубеж, то, по мнению конфедерации, все необходимые для этой процедуры документы были оформлены.

В 2014 году появилась информация о том, что МКСХ выставила на аукцион Sotheby's в Лондоне несколько работ из своей коллекции. По данным Минкульта, картины происходили из собрания Союза художников СССР.

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