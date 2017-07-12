Ученые из Китая впервые в истории телепортировали частицу с Земли в космос

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Китайские физики провели первую в мире "космическую" квантовую телепортацию. Ученым удалось переправить информацию о состоянии частицы с квантового спутника "Мо-цзы" на станцию слежения на Земле.

В мире успешно проведена первая "космическая" квантовая телепортация. Это сделали физики из Шанхая, о чем говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org.

Ученым удалось переправить информацию о состоянии частицы с квантового спутника "Мо-цзы" на станцию слежения на Земле, передает РИА Новости.

Таким образом, китайские специалисты заявили о первой квантовой телепортации одиночных фотонов с обсерватории на Земле на спутник, который находится на околоземной орбите. Он удален от нее на 1,4 тысячи километров.

"Успешная реализация этой задачи открывает дорогу к сверхдальней телепортации и является первым шагом на пути к созданию квантового интернета", — пишет физик Цзянь-Вэй Пань вместе со своими коллегами из университета Шанхая.

Феномен квантовой запутанности является основой современных квантовых технологий. Данное явление играет важную роль в системах защищенной квантовой связи. Такие системы полностью исключают возможность незаметной "прослушки" из-за того, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояния частиц света. Сейчас системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, Китае и США.

В России и ряде зарубежных стран ученые также создали десятки систем квантовой связи, узлы которых могут обмениваться данными на довольно больших расстояниях, составляющих около 200-300 километров. Но все попытки расширить эти сети до международного и межконтинентального уровня столкнулись с непреодолимыми трудностями, связанными с тем, как свет угасает при движении через оптоволокно.