Непунктуальный Макрон: президент Франции снова опоздал на встречу

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Трехсторонние переговоры между премьер-министром Италии Паоло Джентилони, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном начались позже запланированного на 35 минут. Причина в опоздании главы Пятой республики. Это не первый раз, когда Макрон опаздывает на встречу с мировыми лидерами.

Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на трехстороннюю встречу с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и канцлером Германии Ангелой Меркель. В результате переговоры в Триесте начались с опозданием более, чем полчаса, передает РИА Новости.

Встреча предваряет ежегодный саммит "ЕС - Западные Балканы" проходит на борту учебного корабля ВМС Италии "Палинуро", который пришвартован в порту итальянского города. В ходе беседы планируется обсудить миграционный кризис.

Между тем, Меркель вовремя приехала к месту встречи. Там ее приветствовал глава итальянского правительства. Однако французский лидер опоздал на 35 минут. Почему это произошло, неизвестно.

Это не первый раз, когда президент Франции не может приехать вовремя на встречу с кем-то из мировых лидеров. Во время саммита G20 в Гамбурге Макрон провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. На ту встречу глава Пятой республики также опоздал, за что принес своему коллеге из России извинения. Он сослался на затянувшееся обсуждение вопросов климата с коллегами.

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