Непунктуальный Макрон: президент Франции снова опоздал на встречу
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Трехсторонние переговоры между премьер-министром Италии Паоло Джентилони, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном начались позже запланированного на 35 минут. Причина в опоздании главы Пятой республики. Это не первый раз, когда Макрон опаздывает на встречу с мировыми лидерами.
Президент Франции Эммануэль Макрон опоздал на трехстороннюю встречу с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и канцлером Германии Ангелой Меркель. В результате переговоры в Триесте начались с опозданием более, чем полчаса, передает РИА Новости.
Встреча предваряет ежегодный саммит "ЕС - Западные Балканы" проходит на борту учебного корабля ВМС Италии "Палинуро", который пришвартован в порту итальянского города. В ходе беседы планируется обсудить миграционный кризис.
Это не первый раз, когда президент Франции не может приехать вовремя на встречу с кем-то из мировых лидеров. Во время саммита G20 в Гамбурге Макрон провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. На ту встречу глава Пятой республики также опоздал, за что принес своему коллеге из России извинения. Он сослался на затянувшееся обсуждение вопросов климата с коллегами.
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