МИД серьезно озабочен нападением на туристов из России в Абхазии

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Москва серьезно озабочена нападением на российских туристов в Абхазии. Об этом сообщили в МИД России. В ведомстве ожидают, что преступники будут найдены и привлечены к ответственности. Преступление было совершено 11 июля в Гудаутском районе республики.

Департамент информации и печати МИД России в среду прокомментировал разбойное нападение на российских туристов в Абхазии.

"МИД России выражает серьезную озабоченность в связи с произошедшим и ожидает, что правоохранительные органы Республики Абхазия в самое ближайшее время найдут и привлекут к ответственности преступников", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИД добавили, что российское посольство в Сухуме отслеживает ход расследования, а также оказывает помощь пострадавшим.

Преступление было совершено накануне в Гудаутском районе республики. Четверо взрослых и четверо детей отдыхали на берегу моря, когда к ним подошли двое неизвестных в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием. Одному туристу они нанесли несколько ножевых ранений, от которых он скончался. Женщин и детей преступники похитили. Позже заложников освободили полицейские, однако нападавшим удалось скрыться.

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