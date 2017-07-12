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В Москве продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Лучший работодатель города Москвы". Он проводится Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы совместно с Московской Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) в рамках всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

В столице 1 апреля был дан старт конкурсу "Лучший работодатель города Москвы", который проводится в рамках всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

Конкурс проходит для вовлечения городских организаций в программы, направленные на содействие занятости населения, повышения социальной ответственности бизнеса и устойчивых традиций поощрения лучших работодателей за вклад в развитие столичного рынка труда.

К участию в конкурсе допускаются организации независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

Конкурс проводится по двум группам номинаций: "Федеральные номинации", "Московские номинации". Награждение победителей и призеров состоится в ходе торжественной церемонии при участии известных медийных представителей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в 53 отделах трудоустройства Центра занятости населения Москвы в срок: по группе "Московские номинации" – до 1 августа 2017 года, по группе "Федеральные номинации" – до 15 августа 2017 года.

Дополнительная информация на официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы http://www.dszn.ru, а также по телефону: (495) 621-16-47.